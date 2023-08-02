Без вести пропавшего 25-летнего петербуржца ищут три недели. Фото: «ЛизаАлерт Петербург»

Волонтеры «ЛизыАлерт» из Петербурга ищут без вести пропавшего местного жителя. Родственники исчезнувшего рассказали, что запаниковали они 13 июля: молодой человек просто ушел из дома и не вернулся. Спустя три недели его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Ориентировка на мужчину уже появилась в официальном сообществе поисково-спасательного отряда.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – говорится в обращении.

Среди примет в посте указан рост около 168 сантиметров, нормальное телосложение, карего цвета глаза и темно-русые волосы. Во что местный житель был одет в день исчезновения, близкие не знают. Всю известную о пропавшем информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Оксане по телефону 8 911 828 94 47. Кроме того, для всех неравнодушных работает горячая линия: 112 или 8 800 700 54 52.