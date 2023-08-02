Водителю оторвало руку в жестком ДТП на Индустриальном проспекте в Петербурге

Водитель остался без руки из-за ДТП на Индустриальном проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Житель Петербурга попал в жесткое ДТП на Индустриальном проспекте в Петербурге. Из-за аварии он получил по-настоящему жуткие травмы. В одну из больниц Северной столицы его госпитализировали с сотрясением мозга и ампутированной конечностью. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– Авария произошла около шести часов вечера в Красногвардейском районе города на Неве, 2-го августа, – рассказал автор проекта.

Сценарий происшествия развивался невероятно стремительно. Как сообщили «Инспектор», 30-летний автомобилист находился за рулем черного «Фольксвагена». Но по каким-то причинам не справился с управлением. Из-за этого он на полном ходу влетел в находящийся впереди столб. Машина буквально протаранила препятствие и осталась без доброй части кузова. А местный житель, к сожалению, без руки. Медики оценивают его состояние как тяжелое.