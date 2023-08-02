Мотоциклист серьезно пострадал в жестком ДТП на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Практически ни дня в Петербурге не проходит без жестких ДТП с мотоциклистами. Причины, по которым пилоты двухколесных железных коней не могут поделить проезжую часть с другими участниками движения, всегда разные. Но результат примерно один: серьезные травмы и госпитализация. В этот раз байкер сильно повредил ногу. Об этом рассказали очевидцы в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Во второй половине дня, 2-го августа, на Новочеркасском проспекте столкнулись ВАЗ 2107 и мотоцикл, – рассказали свидетели происшествия.

Пострадавшего молодого человека госпитализировали на карете скорой помощи в Мариинскую больницу. Больше о его состоянии ничего неизвестно. Если самому байкеру врачи еще смогут помочь, то у самого транспорта под «ноль» снесло рулевую часть. У «семерки», судя по фото, добавилась лишь пара царапин.