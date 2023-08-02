Умер Александр Трусов, военно-полевой хирург и профессор академии имени Кирова в Петербурге

В Петербурге скончался полковник медицинской службы в отставке Александр Трусов. Фото: t.me/O_N_ERGASHEV

В Петербурге ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор и полковник медицинской службы в отставке Александр Трусов. Медик был наставником вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева. О кончине своего учителя чиновник сообщил в телеграм-канале.

– Нас покинул талантливый хирург и ученый. Приношу свои соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, – рассказал вице-губернатор.

Профессор прошел школу военной медицины в «горячих точках». Как рассказал сам Эграшев, ему посчастливилось работать с ним бок о бок около десяти лет в знаменитом кабинете выдающегося военно-полевого хирурга В А. Оппеля. Медик много лет служил на кафедре военно-полевой хирургии академии имени Кирова. Кроме целого поколения учеников, он оставил после себя множество научных работ и статей по профильным вопросам.

Дата прощания пока что неизвестна.