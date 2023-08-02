Петербуржцы заметили сточные воды в реке Оккервиль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Северо-Западного Управления (СЗМУ) Росприроднадзора проверили информацию о сбросе загрязненных стоков в реку Оккервиль. Пятна белесого цвета в водоеме заметили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального ведомства.

– Специалисты управления Росприроднадзора выехали к реке Оккервиль в городе Кудрово Ленобласти и обследовали территорию, куда по сообщениям местных жителей сливались загрязнения, – рассказали в пресс-службе организации.

В итоге, инспекторы обнаружили целых четыре водопропускные трубы, которые примыкают к участку реки. Во время осмотра вода в реке была природного цвета, какого-либо запаха специалисты также не заметили. Зато увидели зацветшие сине-зеленые водоросли. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль и пообещали провести повторный осмотр места.