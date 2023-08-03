В Петербурге начали выдавать почти на 20% больше потребительских кредитов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга стали чаще брать потребительские кредиты. Так, объем выдачи займов физическим лицам с мая по август текущего, 2023 года, составил 237,86 миллиарда рублей. По данным Центробанка, количество выданных кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19 процентов.

– За первые полгода меньше всего петербуржцам требовались займы в январе. Показатель составил лишь 57,92 миллиарда рублей, – говорится в отчете.

Самым острым периодом стал май. Тогда местные жители взяли кредиты на общую сумму в 81,79 миллиарда рублей. Догнать последний весенний месяц пытался и июнь. За этот период эксперты насчитали порядка 80,76 миллиарда рублей.

Всего за шесть месяцев в городе на Неве оформили на 34 процента больше потребительских кредитов. В денежном эквиваленте сумма равняется примерно 438,1 миллиарда рублей.