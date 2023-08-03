Сервис по поиску мест в детсадах появился в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге разработали новый сервис для семей с маленькими детьми. Теперь родители смогут без проблем найти свободные места в дошкольных учреждениях. Упростит решение такой острой в последний месяц лета проблемы платформа «Детские сады», которая функционирует на базе мини-приложении «Я здесь живу» в соцсети «ВКонтакте». Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

– Через эту площадку будет видно загрузку учреждений дошкольного образования в режиме реального времени. В правительстве смогут принимать оперативные и стратегические решения, чтобы закрыть возникающие вопросы, – цитирует издание вице-губернатора Северной столицы Ирину Потехину.

Кроме непосредственного поиска, сервис также расскажет: в какой садик можно подать заявление по переводу или первичному зачислению, а также снабдит родителей полезной информацией. На платформе «Детские сады» пользователи найдут две важные вкладки: «Карта садов» и «Справка».