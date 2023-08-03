Петербург вошел в тройку желанных для переезда регионов

Одним из самых желанных для переезда регионов среди россиян стал Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики опросили россиян и выяснили, куда бы они мечтали переехать. В тройку лидеров желанных для смены жительства регионов вошли Петербург и Москва. В эти городах хотели бы жить 13% респондентов. На первом же месте с 31% голосами оказались регионы у моря. Еще 25% назвали, что рассматривают переезд просто в более развитые города. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Доставка».

Между тем, среди тех, кто собирается сменить место жительства, почти половина не собирается покидать свой регион. Так, 20% опрошенных заявили, что планируют переехать в другой район города, а еще 19% хотели бы жить за городом.

- Пятая часть опрошенных планирует переезд в течение года, а еще треть - в перспективе нескольких лет. Задумываются о переезде ближе к пенсии около 10% россиян. Еще почти 33% респондентов отметили, что вообще не планируют переезжать. А поменяли место жительства за последний год 4% россиян, - добавили аналитики.

Исследование проводили в июле среди 1015 россиян старше 18 лет.