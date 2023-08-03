Облачно и дожди: Холодный атмосферный фронт не даст прогреться воздуху в Петербурге 3 августа

Дожди и грозы пройдут в Петербурге 3 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

На смену жаре в Петербург приходит прохлада. Температура начинает понемногу снижаться. Так, в четверг, 3 августа, воздух в Северной столице прогреется до +24 градусов. Также над городом соберутся густые облака и пройдут дожди. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией. Перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел будет сгущать облака, вызовет дожди, местами переходящие в грозовое состояние. Также он ограничит приток солнечного тепла, - указал синоптик.

Юго-восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду, при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление снизится до 751 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 4 августа, станет еще немного прохладнее. Воздух прогреется до +23 градусов. Также завтра ожидаются кратковременные дожди.