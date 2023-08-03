Двоих мужчин судят в Петербурге за перевозку 11 пакетиков с наркотиками в желудке

Двоих жителей Красноярского края судят в Петербурге за перевозку 11 пакетиков с наркотиками в желудке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двоих мужчин поймали в аэропорту Пулково в январе 2023 года. Они вызвали подозрение у правоохранителей и оказалось, что не зря. У них обнаружили 11 свертков с наркотиками в желудке. Тогда возбудили уголовное дело о покушении на сбыт незаконных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

- В Петербурге перед судом предстанут жители Красноярского края за покушение на сбыт наркотических средств. По версии следствия, мужчины договорились о перевозке наркотиков во Владивосток. Они купили запрещенные вещества общей массой почти 265 граммов, расфасовали их в 11 свертков и поместили себе в желудочно-кишечный тракт. В аэропорту Пулково наркокурьеров задержали сотрудники транспортной полиции, - рассказали в ведомстве.

Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в Московский районный суд Петербурга.