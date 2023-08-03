Несколько улиц перекроют в Петербурге 5 и 6 августа из-за съемок фильмов

Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге 5 и 6 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в ближайшие выходные, 5 и 6 августа, будут снимать кадры для художественных фильмов «Все ок» и «Столыпин». В связи с этим в Северной столице введут ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Так, 5 августа с 00:00 до 20:00 запретят останавливаться на Караванной улице на участке от Инженерной улицы до Итальянской улицы, у Манежной площади от Караванной улицы до Кленовой улицы и на четной стороне Кленовой улицы от Манежной площади до Инженерной улицы.

Также с 12:00 до 20:00 транспорт не сможет проехать по Караванной улице от Инженерной улице до Итальянской улицы, по Итальянской улице от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы и у Манежной площади от Караванной улицы до Кленовой улицы.

С 00:00 5 августа по 23:59 6 августа введут запрет на остановку на Академическом и Днепропетровском переулках, на 8-ой линии В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого пр. В.О., на 7-ой линии В.О. от Днепропетровского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта, на 6-ой линии В.О. от дома 10 по Академическому переулку до Бугского переулка, а также на 4-5-ой линии В.О. от дома 2/19 по 5-й линии В.О. до Бугского переулка.

- Вводится временное прекращение движения транспортных средств с 07:00 06 августа до 09:00 часов 07 августа на Академическом и Днепропетровском переулках, - добавили в ведомстве.

Кроме того, с 12:00 6 августа до 01:00 7 августа перекроют 8-9-ю линию В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Кадетского переулка, 6-7-ю линию В.О. от Бугского переулка до набережной Лейтенанта Шмидта и 4-5-ю линию В.О. от дома 2/19 по 5-й линии В.О. до Бугского переулка.