Мужчина вонзил нож в незнакомца и покусал полицейских за ноги в Кронштадте

Пьяный петербуржец напал на прохожего с ножом и покусал полицейских. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный мужчина решил выяснить отношения с незнакомцами у магазина в Кронштадте. Словесной перепалки ему показалось мало, и он вонзил нож в одного из оппонентов. На место вызвали полицейских. Но сдаваться просто так дебошир не собирался. Одного правоохранителя он ударил в глаз и еще двоих укусил за ноги. Все произошло в ноябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, - добавили в пресс-службе

Недавно прошел суд. За содеянное дебошира приговорили к четырем годам в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.