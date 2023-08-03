Почти 280 отделений банка осмотрели в Петербурге из-за лжеминерши

В Петербурге проверили 277 отделений банка из-за сообщения о бомбе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские 2 августа осмотрели почти три сотни отделений одного из крупных банков. Они искали там взрывчатые устройства и вещества. А причиной этому послужила одна из клиенток, которая позвонила в службу безопасности компании и заявила, что хочет «разбомбить» отделение. Однако какое именно, не уточнила. Поэтому проверить пришлось сразу 277 офисов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Взрывчатых веществ и взрывных устройств в отделениях не обнаружили. Также проводилась эвакуация 22 человек из офиса банка на проспекте Косыгина, - добавил источник.

Правоохранители выяснили, что звонок с угрозой поступил с телефона 62-летней жительницы Сестрорецка. К ней домой нагрянули полицейские и доставили в отдел. Там ее опросили и отпустили под обязательство о явке. В скором времени решат, возбуждать ли уголовное дело.