Подросток сломал ногу, выпрыгнув из окна ради девушки в Петербурге

Подростка госпитализировали в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 17-летний подросток из Москвы выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы доказать девушке, что он способен на такой поступок. Все произошло 2 августа около 23 часов на Плесецкой улице. Сообщение об этом поступило в службу 112. Подробности случившегося рассказывает АН «Оперативное прикрытие».

- Парня отправили в Детскую больницу №2 с кататравмой, закрытым переломом костей правой голени средней трети со смещением, ушибом спины, алкогольным опьянением, в тяжелом состоянии. Пациент помещен в реанимацию, - сообщил источник.

Врачи оказывают подростку необходимую помощь, но пока он остается в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 3 августа а Петербурге нашли тело женщины, конечности который в этот момент тлели. Труп потушил дворник. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.