В Ленобласти температура поднялась выше +30 градусов второй раз за лето

В Ленобласти 2 августа зафиксировали температуру выше +30 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода наблюдалась в Петербурге и Ленобласти 2 августа. В Северной столице в этот день воздух прогрелся до +27 градусов. Однако на востоке региона столбик термометра поднимался выше. А на одной метеостанции, в Лодейном поле, зафиксировали +30,5 градуса. Таким образом, 2 августа стало вторым днем за лето, когда в Ленобласти наблюдали температуру выше +30 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Это второе достижение отметки +30 градусов этим летом по нашей территории. Первые тридцать градусов отметила метеостанция Шлиссельбург 22 июня, но и тот максимум был даже ниже, всего +30,3 градуса, - отметил синоптик.

Александр Колесов добавил, что в ближайшие дни будет прохладно и дождливо. Однако затем снова придет жара и воздух вновь может прогреться до +30 градусов.