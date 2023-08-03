Троих мошенников задержали в Петербурге за продажу несуществующих морских контейнеров

Троих интернет-мошенников задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих петербуржцев задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что они выставляли в интернете объявления о продаже морских транспортных контейнеров. Причем все выглядело так убедительно, что у покупателей не возникало никаких сомнений. Поэтому они переводили полную оплату за товар на счета аферистов. Но после получения денег продавцы переставали выходить на связь с клиентами. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В настоящее время задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два - в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей, - добавила она.

В квартирах аферистов провели обыски. Полицейские изъяли компьютеры, телефоны, 68 банковских карт, деньги и другие вещи, которые могут помочь в расследовании. Возбуждено уголовное дело. Одного из мошенников посадили под домашний арест, а на других наложили запрет определенных действий.