Самокатчик сорвал цепочку за 110 тысяч рублей с шеи петербурженки на улице Карбышева

Сотрудники полиции ищут самокатчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга не любят самокаты из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Но в последнее время двухколесный транспорт стал еще способом для кражи ценностей у прохожих. Один такой инцидент произошел 2 августа на улице Карбышева в Петербурге. Об этом пишет «Мойка 78».

- Мужчина на самокате подкатил к 55-летней женщине, которая шла по тротуару, и сорвал с шеи золотую цепочку, - сообщает издание.

Стоимость похищенного золотого украшения – около 110 тысяч рублей. Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Но внешность обидчика вспомнить не получилась. Петербурженка лишь смогла указать, что у него была смуглая кожа. А одет преступник был в синие джинсы и черную кофту. Сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленника.