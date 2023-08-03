Внутреннее кольцо КАД в районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют на два месяца

Ограничения на КАД будут действовать два месяца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на два месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД в районе развязки с Приморским шоссе. В это время специалисты займутся реконструкцией северного участка дороги. Ограничения будут действовать с 14 августа по 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В период с 14 августа по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Северный участок дороги за эти два месяца планируют расширить до шести полос. Такие работы пройдут на участке протяженностью 11 километров.

На время ограничений для автолюбителей установят временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, ограждающие элементы и световую сигнализацию. Информацию выведут на табло, чтобы предупреждать водителей.