Поликлинику, спортивный комплекс и парк планируют сделать на территории бывшего мясокомбината в Петербурге

Поликлинику и спортивный объект построят в Петербурге на территории бывшего мясокомбината. Фото: Олег ЗОЛОТО

Территория бывшего мясокомбината имени С. М. Кирова, расположенного на Московском шоссе, 13Б в Петербурге, получит новую жизнь. Часть земли, находящаяся юго-западнее здания, принадлежит городу. Там планируют построить поликлинику и спортивный комплекс, а также сделать парк. Как уточнили в Комитете по градостроительству и архитектуре, это предусмотрено в Генеральном плане. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Проектом Генплана предполагается часть участка отдать под строительство поликлиники и спортивного объекта. Другую часть участка, площадью 7,43 гектара, включить в перечень зеленых насаждений общего пользования, - рассказали в комитете.

В тридцатых годах прошлого столетия на территории завода уже был разбит ландшафтный парк с фонтаном. Этим поделился краевед Александр Треугольников. По его мнению, обновленный парк стал бы отличным местом отдыха для жителей соседних новостроек.