Мужчину поймали со шпаргалкой на ЕГЭ по математике в Петербурге

Мировой судья назначил штраф петербуржцу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 56-летний мужчина пришел на школьный экзамен, чтобы проверить свои силы. Только результаты ему уже не придут, потому что петербуржца выгнали из кабинета, когда увидели у него справочные материалы. Все происходило на ЕГЭ по математике 26 июня в школе №335 Пушкинского района. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина не явился в суд. Когда его удаляли с экзамена, нарушитель ничего не стал объяснять, - рассказали в региональном ведомстве.

Мировой судья назначил петербуржцу штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, накануне мировой судья рассмотрел дело школьницы, которая принесла на ЕГЭ по литературе шпаргалки. Девочке назначили лишь устное замечание, решив, что ее поступок никак не навредил окружающим.