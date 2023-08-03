Почти сотню гаражей снесли в Кудрово из-за строительства путепровода

99 гаражей снесли в Кудрово из-за строительства путепровода. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

В Кудрово на Центральной улице с территории, где планируется построить большую дорожную развязку и путепровод, снесли 99 гаражей. В скором времени там проложат провода и сделают ливневую канализацию для будущего подземного перехода. Кроме того, специалистам предстоит сравнять с землей еще 200 бетонных боксов. Об этом рассказали в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

- Первый этап сноса состоялся, бетонные боксы шагнули в вечность с помощью ковша экскаватора. А впереди снос еще как минимум 200 гаражей, - рассказали в ведомстве.

Специалистам предстоит снести еще как минимум 200 гаражей. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Помимо прочего в рамках строительства развязки на следующей неделе начнут переносить водопровод с канализацией на участке парка со стороны проспекта Строителей. Однако беспокоиться из-за этого не стоит. Специалисты говорят, что в итоге этот кусок земли станет даже лучше.

Напомним, что в Кудрово появится транспортно-пересадочный узел, который свяжут с Мурманским шоссе и улично-дорожной сетью города. В перспективе это должно уменьшить пробки. Работы затронут Центральную улицу, ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд. Завершить их должны в марте 2027 года.