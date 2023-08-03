За неделю от укусов клещей в Петербурге пострадали 800 человек

Клещи покусали 800 человек за неделю в регионе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор в Петербурге приводит статистику по укусам клещей за неделю с 28 июля по 3 августа. За это время в городские больницы обратились 800 человек. Из них – 107 детей до 17 лет. В черте города зафиксировано 73 случая присасывания клещей.

- За неделю клещевым энцефалитом заболели пять человек. А клещевым боррелиозом – 39 человек. Сейчас они проходят необходимое лечение, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

За неделю в Петербурге от энцефалита привились 156 человек, в том числе 85 детей.

Напомним, в Ленобласти с начала теплого сезона клещевым энцефалитом заболели всего десять человек. Болезнь у пациентов протекала по-разному. Одному человеку лечение так и не помогло, и заражение привело к смерти. В целом, специалисты отмечают рост активности насекомых по сравнению с прошлыми годами.