Петербуржец пострадал в квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения

Пожар потушили до приезда специалистов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Квартирный пожар произошел в Красносельском районе Северной столицы днем 3 августа. Сообщение о возгорании на проспекте Народного Ополчения поступило примерно в 13:20. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В двухкомнатной отдельной квартире, в коридоре площадью четыре квадратных метра происходило горение обстановки на площади 0,5 квадратных метра, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Из-за пожара пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего не сообщается. По предварительной информации, с остальными жильцами дома все в порядке.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Но огонь удалось потушить до приезда специалистов. Причины и обстоятельства возгорания теперь будут устанавливать дознаватели.