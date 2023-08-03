Ливни и грозы: Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 4 августа

В Петербурге 4 августа ожидаются ливни и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

На выходные синоптики передают аномальную жару в Петербурге, но до ее наступления придется потерпеть непогоду. Так, в пятницу, 4 августа, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. В этот день пройдут дожди, а местами город накроют ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 04 августа в Северной столице ожидаются дожди, местами ливни, грозы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также говорил о дождях, которые накроют Петербург в пятницу. А температура воздуха 4 августа, по данным синоптика, составит +23 градуса.