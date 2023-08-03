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НовостиОбщество3 августа 2023 12:15

На Витебском вокзале в Петербурге контрактников проводили на спецоперацию

Церемония прошла в Картинном зале
Анастасия НУРАДИЛОВА
Военнослужащим пожелали возвращения домой живыми и здоровыми.

Военнослужащим пожелали возвращения домой живыми и здоровыми.

Фото: Пресс-служба Смольного

Церемония проводов контрактников в зону проведения спецоперации прошла в Картинном зале Витебского вокзала в Петербурге 3 августа. Александр Беглов поблагодарил бойцов за решение пойти на службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Для нашего народа защита Отечества – священный долг и высокая честь. Сегодня этим путем идут самые лучшие, самые достойные граждане страны. Вы сделали свой выбор в трудный момент, - обратился к военнослужащим губернатор Александр Беглов.

Глава города напомнил, что в июле 1941 года с перронов Витебского вокзала на фронты Великой Отечественной войны отправились эшелоны Ленинградского народного ополчения.

Напутственное слово бойцам сказала также председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

- Желаю вам выполнить воинский долг и вернуться живыми и здоровыми, - обратилась она к военнослужащим.