Утку с признаками птичьего гриппа нашли в реке Неглинка в Карелии

В Карелии нашли зараженную утку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Карелии рассказали о профилактике возникновения птичьего гриппа, потому что накануне в пойме реки Неглинки нашли утку с признаками этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики 3 августа.

- Грипп птиц - острая инфекционная особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, - напомнили в ведомстве.

Жителям Карелии объяснили, что обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с птицами, покупать мясо и яйца только в проверенных местах, есть только после термической обработки.

Кроме этого, местных жителей попросили исключить контакт с голубями, воробьями, чайками, воронами и другими пернатыми.