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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:50

Утку с признаками птичьего гриппа нашли в реке Неглинка в Карелии

Жителей Карелии предупредили о риске распространения птичьего гриппа из-за найденной утки с признаками этого заболевания
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Карелии нашли зараженную утку.

В Карелии нашли зараженную утку.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Карелии рассказали о профилактике возникновения птичьего гриппа, потому что накануне в пойме реки Неглинки нашли утку с признаками этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики 3 августа.

- Грипп птиц - острая инфекционная особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, - напомнили в ведомстве.

Жителям Карелии объяснили, что обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с птицами, покупать мясо и яйца только в проверенных местах, есть только после термической обработки.

Кроме этого, местных жителей попросили исключить контакт с голубями, воробьями, чайками, воронами и другими пернатыми.