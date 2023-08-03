Петарда взорвалась в руках 13-летнего подростка в Петербурге

13-летнего мальчика прооперировали в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Педиатрического университета в Петербурге сделали экстренную операцию 13-летнему мальчику, в руках которого взорвалась петарда. Все произошло накануне, во дворе дома на улице Даниила Хармса. Ребенок сам купил петарды в Мурино.

- Врачи диагностировали у подростка множественные раны кисти, повреждения сухожилий и открытый оскольчатый перелом пястной кости. Пациенту выполнили хирургическую обработку раны и металлоостеосинтез. Вмешательство продлилось более двух часов, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

К счастью, пальцы и кисть руки мальчика удалось сохранить. Но, по словам хирургов, так бывает далеко не всегда. Травмы от петард относят к самым тяжелым. Иногда осколки отлетают прямо в глаза. Пик таких случаев приходится на новогодние праздники, но в этом году таких обращений на зимних каникулах не поступало.