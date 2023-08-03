Предприниматели попросили Смольный снять ограничения на работу фудтраков в Петербурге

Петербургские бизнесмены попросили расширить возможности торговли с фудтраков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские предприниматели подняли проблему торговли через фудтраки во время заседания экспертной группы в ЗакСе. Один из участников обсуждения указал, что для развития подобной индустрии в Северной столице необходимо, чтобы фургоны с едой приравняли к нестационарным торговым объектам. Сейчас их можно устанавливать только на частной территории или на городской земле в рамках ярмарок.

- Размещение мобильной гастрономической точки по договору на нестационарный торговый объект, заключаемому на пять лет, позволит повысить стабильность работы бизнеса и гарантировать надежность капиталовложений, - отметил бизнесмен.

Кроме того, подобные фургоны с едой считаются транспортными средствами, а значит они не могут парковаться на тротуарах. Это тоже является проблемой. Представитель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Алексей Литвенюк считает, что решением здесь является размещение фудтраков на ярмарках.