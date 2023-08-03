Спорт сделает вас лучше

12 августа на площадке спорткомплекса им. В.И.Алексеева состоится фестиваль спорта и здоровья. Фото: пресс-служба ЕР.

На большой праздник, посвященный Дню физкультурника, приглашаются все желающие. Здесь можно будет поучаствовать в турнире по мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, сдать нормативы ГТО, посетить мастер-класс по северной ходьбе и интерактивные станции, на которых сразиться в настольный хоккей, настольный футбол, шашки и шахматы. Для участников также приготовлены гигантский кольцеброс и внушительных размеровКубик Рубика.

Спортивный праздник станет финальным аккордом большого марафона «Сила России», который проходил во всех регионах страны с 1 июня по инициативе сторонников «Единой России». Партнерами марафона выступили Российская федерация самбо и Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Юнармия, а также Всероссийские общества – инвалидов, глухих и слепых.

Фото: пресс-служба ЕР.

Стать участником спортивного праздника 12 августа в Петербурге просто. Для этого надо зарегистрироваться на сайте марафона sila-rossii.er.ru и направить заявку на адрес электронной почты: smm_cfksz.vyb@mail.ru. При этом не забудьте указать электронную почту – чтобы получить ответное письмо с QR-кодом. Он послужит пропуском на мероприятие, а также лотерейным билетом.

Для всех участников «Силы России», зарегистрированных на сайте, 12 августа пройдет розыгрыш призов от именитых спортсменов. Его прямая трансляция будет проходить на странице сторонников «Единой России» во ВК.

«В завершающий день марафона мы хотим поблагодарить всех за участие. Для этого разыграем уникальные призы от наших чемпионов. Среди подарков – спортивная форма, футболки, боксерские перчатки с автографами спортсменов и многое другое», – рассказала председатель Центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Ольга Занко.

«Спорт – это сила. Спорт – это возможности. Спорт – это борьба. Спорт сделает вас лучше!» – обратился к участникам «Силы России» депутат Госдумы, чемпион мира по боксу и заслуженный мастер спорта России Николай Валуев. Экс-боксер и «Человек-гора», как уважительно зовут Николая Сергеевича фанаты, планирует посетить финальные площадки марафона. Возможно, встреча с ним в спорткомплексе им. В.И. Алексеева станет для вас ещё одной наградой, в дополнение к хорошему настроению, заряду энергии и бодрости.

Фото: пресс-служба ЕР.

В Северной столице с 1 июня по 12 августа в рамках марафона отработали 22 спортивные площадки. Их уже посетили тысячи участников. Эстафеты, футбол, детский фитнес, пляжный волейбол, армреслинг, сап серфинг, спортивные активности для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое-многое другое – все эти «спортивные краски» добавили ярких эмоцийв палитру нынешнего лета.

«Мы всем говорим: физкультура – это просто, спорт – рядом, начните сегодня и ваша жизнь обязательно изменится к лучшему. В нашем марафоне каждый сможет стать крепче и сильнее, присоединяйтесь!» – призвал петербуржцев председатель регионального совета сторонников «Единой России» Павел Рыбчак.

Итак, встречаемся 12 августа в многофункциональном спортивном комплексе имени легендарного легкоатлета Виктора Ильича Алексеева в Выборгском районе Петербурга – по адресу: пр. Раевского, д. 16.Торжественное открытие спортивного праздника в 11:00, начало регистрации с 10:00.