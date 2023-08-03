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НовостиОбщество3 августа 2023 14:20

Крылатых гениев с Московских триумфальных ворот очистили от грязи во время реставрации в Петербурге

Специалисты нашли несколько трещин и начали приводить в порядок скульптуры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Работы по реставрации проходят в мастерских. Фото: КГИОП

Работы по реставрации проходят в мастерских. Фото: КГИОП

В Петербурге продолжается реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот. Все работы перенеслись в мастерскую. Специалисты приводят в порядок 30 скульптур, восемь акротериев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинском языках. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

- Поверхности скульптур очищены от многочисленных загрязнений, сажистого налета. Сейчас ведется расчистка от красочных слоев. Реставраторы уже выявили несколько крупных трещин, которые скрывала краска, деформацию отдельных фрагментов, - говорится в сообщении ведомства.

На некоторых фигурах разошелся стыковочный шов, поэтому специалистам предстоит устранить эти щели. Реставраторы работают по авторским технологиям. Деньги на работы выделены из бюджета Петербурга по программе КГИОП.