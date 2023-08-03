Из горящего двухэтажного кафе в Петербурге эвакуировали 35 человек

Здание кафе загорелось вечером. Фото: t.me/Megapolisonline

Двухэтажное здание кафе загорелось в Выборгском районе Петербурга около пяти часов вечера 3 августа. Все происходило в заведении на улице Просвещения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В отдельно стоящем двухэтажном здании кафе происходило горение обстановки на втором этаже на площади 30 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалистам удалось ликвидировать пожар через несколько минут: в 17:15 огня уже не было. Из опасной зоны успели эвакуировать 35 человек. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место возгорания выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.