Заряд салюта попал в лицо 12-летнего мальчика в Ленобласти

Мальчика отвезли в больницу, где ему диагностировали ушибы и царапины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тосненском районе Ленобласти 12-летний ребенок пострадал из-за запуска салюта. Мальчик попал в больницу после инцидента во дворе дома в Любани 1 августа. Один из зарядов фейерверка попал прямо в лицо подростка. Об этом пишет Online47.

- В больнице у несовершеннолетнего диагностировали ушибленную рану лба, множественные ссадины на лице, - сообщает издание.

К счастью, травмы оказались не слишком значительные. Госпитализация подростку не понадобилась, ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Напомним, накануне врачи Педиатрического университета провели экстренную операцию 13-летнему школьнику, в руках которого взорвалась петарда. Он сам купил снаряд в Мурино. К счастью, пальцы и кисть руки мальчика удалось сохранить.