Обманутые дольщики ЖК «Парнас» в Петербурге получат ключи от квартир до конца 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге активно решают проблему с обманутыми дольщиками. Так, собственники скандального ЖК «Парнас», как передают в Смольном, получат ключи до конца 2023 года. К слову, первые 17 квартир третьей очереди уже сдали.

– Неоднократно поднимался вопрос обязательств перед обманутыми дольщиками. Петербург его решает и справляется с поставленными задачами, – отметил губернатор Александр Беглов.

Строительство 27-этажного третьего корпуса ЖК «Парнас» в Парголово на улице Архитектора Белова началось в 2014 году. Через два – объект признали проблемным. Тогда сменили подрядчика, а работу нового контролировал профильный комитет. В 2023 году новостройку подключили к коммуникациям и ввели в эксплуатацию.

В Смольном рассчитывают разобраться с еще одним проблемным объектом – ЖК «Ломоносов». Его также планируют в эксплуатацию до конца 2023 года.