332 человека пропали в Петербурге за июль. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Петербурга в июле получили 332 заявки на поиск без вести пропавших местных жителей. По мнению самих добровольцев, месяц вышел «классическим»: каждая третья заявка была срочная, пятая – лесная, а шестая – о пропаже ребёнка или подростка. Об этом волонтеры рассказали в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Были поиски, приводившие нас в отчаяние. Были и воодушевляющие, – рассказали активисты.

Живыми волонтеры нашли 247 человек. А мрачная ориентировка появилась у 14 заявок. Благодаря усилиям волонтеров обнаруживали и родственников: домой вернулись 17 петербуржцев. А надежда не угасла для 20 без вести пропавших. Для них в группе создали отдельный альбом: узнав кого-то на фото, можно обратиться на горячую линию и помочь потерявшемуся вернуться домой.