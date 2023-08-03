Петербурженку отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат. Фото: скриншот видео

Петербурженку, пытавшуюся поджечь здание военкомата, суд не стал отправлять в СИЗО. Вместо этого ей избрали домашний арест, сроком на два месяца. Думать над своим поведением буквально в четырех стенах ей придется до 1 октября. Женщине вменяется статья об уничтожении чужого имущества с причинением тяжкого вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Октябрьский суд Северной столицы рассмотрел заявление об избрании меры пресечения. Ранее местную жительницу задержали и предъявили обвинение, – уточнили в пресс-службе.

По версии следователей, арестованная подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте 1 августа, около девяти часов вечера. После своей серьезной шалости, с места преступления женщина скрылась. Эксперты оценили материальный ущерб в 150 тысяч рублей.