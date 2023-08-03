400 новых троллейбусов и трамваев появились в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург подвезли 400 новых трамваев и троллейбусов. Обновление электротранспорта проходит по специальной программе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы последовательно модернизируем транспортную инфраструктуру, обновляем парк городского электротранспорта, – заявил губернатор города на Неве.

По контрактам, заключенным в 2022 году, в город уже поставили 97 трамваев и 286 троллейбусов. «Умных» вагоны отличаются системой активной помощи водителю. Она предупреждает о помехах на пути и сама снижает скорость вплоть до полной остановки. Новые троллейбусы низкопольные, со встроенными датчиками фиксации состояния водителя, системой климат-контроля и кругового обзора. В салонах есть usb-разъемы для зарядки. Срок службы этих троллейбусов – более 20 лет.

Кстати, всего в рамках программы Петербург до 2028 года получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов. В числе последний 207 машин с увеличенным автономным ходом.