Дополнительные поезда назначили на Финляндском направлении 5 и 6 августа

Дополнительные поезда назначили на Финляндском направлении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные дни – 5 и 6 августа – в Петербурге обещают хорошую погоду. Соответственно, многие местные жители и гости региона захотят отдохнуть на природе под солнышком. Поэтому на Финляндском направлении назначили четыре дополнительных пригородных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

– С Финляндского вокзала до Белоострова поезд № 6053 отправится в 10:15. Прибудет на конечную станцию в 11:31, – рассказали в пресс-службе организации.

Обратно состав выедет уже через минуту. В черте города на Неве он окажется около полудня. Также электрички поедут в Зеленогорск и обратно. Поезда № 6657 и № 6174 выедут в 16:32 и 17:55 соответственно.

В пресс-службе РЖД напомнили, что оптимальное время прибытия на вокзал или станцию – примерно за 15 минут до отправления состава. Это позволит избежать форс-мажоров и нервных очередей.