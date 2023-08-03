Подросток-самокатчик попал в ДТП на Малом проспекте В.О. в Петербурге

Подросток-самокатчик угодил в ДТП с иномаркой на Малом проспекте В.О. в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без проблемных самокатчиков не обошлось в Петербурге и сегодня, 3 августа. Другое дело, что одним из участников ДТП стал подросток. Как сообщили свидетели происшествия, в этот раз он оказался не пострадавшей, а спровоцировавшей аварию стороной. И даже вступил в словесную перепалку с водителем иномарки, в которую врезался. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– Подросток ехал по Малому проспекту Васильевского острова на самокате. И водитель «Киа Сид» притормозил у пешеходного перехода, – рассказала автор ролика.

После столкновения, с ее слов, молодой человек начал «кидаться на пенсионера», находящегося за рулем иномарки. Как предположила женщина, он пытался вызвать своего оппонента на битву. То, как подростка пожурили за непотребное поведение, лучше один раз увидеть, чем прочитать.