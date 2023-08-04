Пенсионеры взяли кредитов на 14 млрд в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свой маршрут вновь изменил график кредитных займов, Так, временные деньги от банка снова набирают популярность среди петербуржцев. Особенное, пристальное внимание им уделяют местные жители, находящиеся уже в почтенном возрасте: они получили от финансовых организаций города на Неве порядка 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в национальном бюро кредитных историй.

– Только за июнь 2023 года жители Северной столицы в возрасте от 50 до 60 лет приходится 17,1 процента займов, – говорится в опубликованном отчете.

А вот у старшей возрастной категории – больше 60 лет – насчитали всего 12,5 процента кредитов. В перерасчете на деньги такие суммы будут равняться примерно 19 и почти 14 миллиардам рублей соответственно.

Всего в Петербурге за первые шесть месяцев местные жители заняли около 111 миллиардов рублей.