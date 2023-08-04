Без вести пропавшую 86-летнюю петербурженку ищут волонтеры. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге разыскивают без вести пропавшую 86-летнюю пенсионерку. Местная жительница ушла из дома днем, 3 августа, и не вернулась. Ее местоположение остается неизвестным. Как сообщили родственники исчезнувшей, она не ориентируется в пространстве, а также может потерять память. Подробную ориентировку спасатели-добровольцы оставили в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! – попросили волонтеры неравнодушных горожан.

Среди примет женщины: рост около 165 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза и русые с проседью волосы. В день исчезновения пенсионерка, предположительно, была одета в белый пуловер, черную юбку и такого же цвета туфли. С собой пожилая петербурженка унесла черную сумку. Всю известную информацию можно передать инфоргам поиска Марие по номеру 8 921 646 29 85, а также Евгение по телефону 8 911 778 71 38.