Шестерых алкоголиков лишили водительских прав в Петербурге

Шестерых алкоголиков и зависимых от таблеток лишили водительских прав в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зависимость от спиртного, наркотиков или таблеток сама по себе опасна для человека. А если такие люди имеют водительские удостоверения, то они представляют угрозу не только для себя, но и для окружающих, так как могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. В ходе проверок в Петербурге выявили шестерых водителей, страдающих алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов. И, чтобы избежать рисков возникновения аварий с их участием, этих петербуржцев лишили прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Прокуратура Красносельского района направила в суд административные исковые заявления о прекращении у данных граждан права на управление транспортными средствами, которые в полном объеме удовлетворены, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Северной столице водительское удостоверение нашли у наркомана. Поскольку он также может спровоцировать ДТП, прокурор подал иск в суд с требованием лишить его прав. Иск был удовлетворен.