Каждый десятый петербуржец остался недоволен своей первой работой

13% петербуржцев оказались недовольны своей первой работой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совсем скоро недавние студенты начнут активно искать работу. По словам специалистов, новый деловой сезон начинается в августе. Поэтому аналитики решили выяснить, как петербуржцы относятся к своей первой работе. И, оказалось, что каждый десятый опрошенный (13%) остался ею недоволен. А причиной этому послужила маленькая зарплата. Каждому пятому жителю (19%) Северной столицы также не понравилось первое место трудоустройства, но они считают, что у них не было выбора. И еще 9% заявили, что первая работа была очень тяжелой и не принесла радости. А вот 55% респондентов, наоборот, оказались довольны своим первым опытом. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

- При поиске первого места работы 81% петербуржцев испытывали некоторые сложности. Так, более, чем каждого третьего (28%) не хотели принимать без опыта работы, 20% предлагали слишком маленькую зарплату, 17% не хотели брать из-за возраста, а 16% не подходил график, - добавили аналитики.

Треть жителей Северной столицы отработали на первом месте от одного до трех месяцев, еще 27% смогли продержаться от полугода до года, а 16% - больше года.