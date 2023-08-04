Дожди с грозами пройдут в Петербурге 4 августа

Пасмурная и дождливая погода будет в Петербурге 4 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург еще остается во власти непогоды. В пятницу, 4 августа, в Северной столице ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов. Об этом рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня Петербург останется на периферии циклона, который продолжит поставлять в регион очаги наполненных влагой облаков, вызывая кратковременные дожди, местами с грозами, - указывает синоптик.

Ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, а при грозе появятся порывы. Атмосферное давление немного вырастет до 754 миллиметров ртутного столба, но по-прежнему останется ниже нормы.

В субботу, 5 августа, осадков не предвидится, а воздух прогреется до +25 градусов. Отметим, что в воскресенье, 6 августа, в Северную столицу придет жара до +35 градусов.