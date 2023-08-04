Больной туберкулезом пациент сбежал из больницы в Петербурге

Больного туберкулезом петербуржца принудительно отправят на лечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У петербуржца выявили туберкулез легких, а также сопутствующую патологию. Поэтому его отправили в стационар. Однако мужчина не захотел лечиться и самовольно покинул больницу. А между прочим, туберкулез - это опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Поэтому пациент представляет угрозу для горожан. И так как он сам избегает лечения, его необходимо госпитализировать принудительно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Туберкулез включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Прокуратура Выборгского района обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации горожанина в больницу для прохождения обязательного лечения, - говорится в сообщении ведомства.

Заявление еще находится на рассмотрении. Соблюдает ли пациент самоизоляцию, не уточняется.