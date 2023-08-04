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НовостиПроисшествия4 августа 2023 6:51

Беременная петербурженка попала в больницу после избиения мужем

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения беременной петербурженки
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мужчина избил беременную жену в Петербурге.

Мужчина избил беременную жену в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В средствах массовой информации распространилась информация об избиении беременной двойней петербурженки. Травмы, предположительно, нанес ей пьяный муж. Пострадавшую пришлось госпитализировать. Сейчас за ее жизнь и жизнь детей борются врачи. Этим происшествием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту избиения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

- В средствах массовой информации сообщается, что в медицинское учреждение Петербурга доставлена беременная женщина со следами побоев, которые, предположительно, ей мог нанести супруг, - говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о предварительно установленных обстоятельствах случившегося.