Беременная петербурженка попала в больницу после избиения мужем

Мужчина избил беременную жену в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В средствах массовой информации распространилась информация об избиении беременной двойней петербурженки. Травмы, предположительно, нанес ей пьяный муж. Пострадавшую пришлось госпитализировать. Сейчас за ее жизнь и жизнь детей борются врачи. Этим происшествием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту избиения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

- В средствах массовой информации сообщается, что в медицинское учреждение Петербурга доставлена беременная женщина со следами побоев, которые, предположительно, ей мог нанести супруг, - говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову предоставить доклад о предварительно установленных обстоятельствах случившегося.