Петербурженку с особой жестокостью изнасиловали ночью в парке Малиновка

Полицейские ищут преступника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 35-летняя женщина стала жертвой изнасилования. Глубокой ночью 3 августа она оказалась совсем одна в парке Малиновка. В итоге около трех часов ночи на проспекте Косыгина на нее напал неизвестный. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина обратилась в полицию и сообщила о жестоком изнасиловании, - рассказал источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по второй части 131 статьи Уголовного кодекса – это изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчина совершил преступление с особой жестокостью.

Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.