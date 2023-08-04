Почти половина петербуржцев зависимы от интернета и гаджетов

43% опрошенных петербуржцев признались, что имеют интернет-зависимость. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти половина опрошенных жителей Петербурга признались, что зависимы от интернета и гаджетов. Таких набралось 43%. И только 22% однозначно заявили, что не страдают этим. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

- 13% однозначно уверены, что у них есть зависимость от гаджетов и интернета, еще 30% - скорее уверены. А 35% скорее убеждены, что у них нет цифровой зависимости, и 22% однозначно не видят у себя ее признаков, - говорят аналитики.

Большой рывок в развитии технологий произошел лишь в последние десятилетия. Поэтому не удивительно, что чаще от интернета и гаджетов зависит более молодое поколение. Так, среди респондентов моложе 34 лет таких набралось 59%. А среди опрошенных старше 45 лет, симптомы зависимости отметили у себя почти вдвое меньше - 34%.

При этом 42% петербуржцев время от времени устраивают себе цифровой детокс. Например, раз в год, месяц, неделю или даже день отказываются от гаджетов. Остальные же не могут себе этого позволить либо из-за работы, либо из-за того, что воспринимают интернет как естественную среду обитания.