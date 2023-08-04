Эксгибиционист приставал к 9-летним детям во дворе в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина попал в изолятор в день своего рождения. 3 августа эксгибиционист разделся перед детьми на проспекте Ленина в Тосно. Всего через несколько минут по горячим следам его задержали полицейские. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Жертвами 41-летнего педофила стали 9-летний мальчик и девочка того же возраста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал источник.

Позже выяснилось, что мужчина не в первый раз привлекается к ответственности. Когда ему был 21 год, он самостоятельно сбежал с места воинской службы. Его не было больше месяца. В итоге суд назначил нарушителю 2,5 года условно.

Напомним, накануне 35-летняя девушка стала жертвой изнасилования, оказавшись поздно ночью в парке Малиновка. На нее напал неизвестный мужчина. Возбуждено уголовное дело.