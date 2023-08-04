Два съезда полностью перекроют на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны

Работы по устранению колейности будут идти с 22 по 30 августа. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда. В это время там планируют провести дорожные работы. Точные даты действия ограничений пока не сообщаются, но перекрывать два съезда для устранения колейности будут поочередно. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Будет производиться поочередное полное перекрытие движения автомобильного транспорта на съезде с внутреннего кольца КАД на Рабфаковскую улицу в направлении станции метро "Рыбацкое" и на съезде с внутреннего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в направлении станции метро "Пролетарская", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Кроме этого, дополнительно планируют перекрывать одну полосу движения на съезде на внутреннее кольцо КАД с улицы Рабфаковской. По оставшейся полосе скорость ограничат до 40 километров в час. Известно, что работы будут идти с 22 по 30 августа. А полное перекрытие каждого съезда будет не дольше суток.