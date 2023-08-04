Мошенники стали продавать красивые даты свадеб в Петербурге

В интернете начали появляться объявления о продаже красивых дат для свадеб в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иногда молодожены хотят, чтобы их свадьба выпала на красивую дату. Но не всегда можно успеть выбрать желанное число. И этим пользуются мошенники. Например, в интернете можно наткнуться на объявление, где продавец за 50 тысяч рублей предлагает купить зарезервированное за ним 23 августа 2023 года для свадьбы во Дворце бракосочетания №1 в Петербурге. Однако комитет по делам ЗАГС напомнил, что органы ЗАГС подобным не занимаются.

- Органы ЗАГС Санкт-Петербурга не занимаются коммерческой деятельностью, не продают время регистрации и красивые даты. Действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и, тем более, продажу выбранной даты и времени другим людям, - добавили в комитете.

Сотрудники ЗАГС просят петербуржцев не связываться с такими продавцами, так как это мошенники.